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Eğitim

Sabah başyazarı: Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz

“YÖK’ün baraj kararı hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak”

17 Şubat 2022 09:18

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz" görüşünü savundu. 

Barlas, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin olarak yazısında, "Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz. YÖK Başkanı Erol Özvar gibi değerli insanlar artık yönetimlerde ağırlık taşıyor. Hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak, hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak olan karar sayesinde üniversiteler boş ve öğrenciler açıkta kalmayacak." düşüncesini dile getirdi. 

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