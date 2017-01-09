Sabah başyazarı: Türkiye’de yaşadıkları için endişeli olanlar, "İyi ki Amerika’da yaşamıyoruz" demeli

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir" açıklamasıyla ilgili olarak "Kısacası Türkiye'de yaşadıkları için endişe içinde bulunanlar akıllarını başlarına toplayabilselerdi 'İyi ki Amerika'da yaşamıyoruz' derlerdi" ifadesini kullandı.

Mehmet Barlas'ın "ABD’de yaşamanın riskleri giderek artıyor" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Sık sık sorulan sorulardan biri "Bu işler nereye varacak" şeklinde değil mi? Endişelerinisorulardan öteye eylemlere dayamak isteyenlerin de "Acaba bir başka ülkeye göç etsekmi" dediklerini bile duymuyor muyuz?

Endişeleri akıllarından daha uzun bu kişiler Türkiye'de yaşadıkları için şükretmeyi bir öğrenebilselerdi en azından huzura kavuşurlardı. Bırakın Suriye ya da Irak'ta yaşamanın risklerini yahut Yunanistan'ın iflas etmiş ekonomisinde açlıkla boğuşan emeklilerden biri olmayı... Bunlar ya Amerikalı olsalardı acaba endişelerini nasıl dizginleyebilirlerdi?



Cinayetli demokrasi

Başkanlık seçimini Hillary Clinton'ın kaybetmesi ve Donald Trump'ın kazanması ileAmerikan derin devletinin bütün foyaları açığa çıktıktan sonra, bu ülkede uzun yıllardır uyutulan vatandaşlar şimdi kâbuslar yaşamaya başladılar. Öylesine uyutulmuş bir toplum ki bu, Başkan Kennedy'nin öldürülmesi yetmeyince kardeşi Robert Kennedy de öldürüldü ve Amerikan demokrasisi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edebildi.

Şimdi de mesela CIA ajanı Robert David Steele'in söylediği gibi. "Donald Trumpzannediyorum ki suikasta uğrayan John F. Kennedy'den sonra kontrol etmekte en zorlanacakları Başkan... Kendisi herhangi bir zaman suikasta uğrayabileceğini biliyor."



Seçim hileleri

Tabii başka durumlar da var. Mesela Clintoncı istihbarat örgütleri, Trump'ın seçim zaferini bizzat Putin'in talimatı ile Rus istihbaratçılarının Amerikan seçim sistemine girmiş olmasına bağlıyorlar. Oysa daha somut bir iddiaya göre elektronik oy sahteciliği ile Hillary Clinton 13 eyalette Demokrat rakibi Sanders'in önüne geçmişti. Ama Başkanlık seçiminde Hillary Clinton'ın kullandığı elektronik oy sahteciliğini durduruldu.



Trump çok farklı

Clinton ekibinin aktif bir üyesi olan Obama ise, görevi Trump'a devretmesine günler kaldığı halde, neredeyse Rusya ile savaş çıkartacak adımlar atıyor. Dün Twitter hesabından bu konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Trump ise "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir" diyerek görüşünü açıkladı.

Kısacası Türkiye'de yaşadıkları için endişe içinde bulunanlar akıllarını başlarına toplayabilselerdi "İyi ki Amerika'da yaşamıyoruz" derlerdi.