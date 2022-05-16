Sabah başyazarı: Türkiye'nin koşusu muhalefet engeliyle devam ediyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Türkiye'nin koşusu muhalefet engeliyle devam ediyor” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Türkiye'de muhalefet henüz yapılan icraatlara direnme seviyesini geçemedi. Evvelki gün açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı birçok CHP'linin tepkisiyle karşılaştı. CHP'li ve FETÖ'cü sosyal medya hesapları koro halinde "3 milyon yolcu garantisi verildi" üzerinden bir kampanya yaptı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu havaalanında yolcu garantisi olmadığını ve tamamen Türk mühendisleri ve çalışanlar tarafından yapıldığını sosyal medyada açıklamak zorunda kaldı. Anlayacağınız Türkiye'nin koşusu muhalefet engeliyle devam ediyor ve devam edecek.” düşüncesini dile getirdi.