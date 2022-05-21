Sabah başyazarı: Türkiye de, NATO da tarihi bir dönüm noktasında

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin Türkiye tarafından veto edilmesinin ciddi bir krize yol açabileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'da Türkiye düşmanı teröristler barınıyor" diyor. Herkes tarafından bilinen bu teröristlerin en büyük destekçisi ise Amerika. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne çeşitli yollarla kastetmiş olan FETÖ bir Amerikan organı değil mi?

Anlayacağınız, NATO ile Türkiye arasında ciddi sorunlar var. 15 Temmuz'da bu sorunlar gün yüzüne çıktı. NATO, Türkiye'yi bir müttefik olarak görüyorsa bu sorunlarla yüzleşmeli ve bir çözüm bulmalı" diye yazdı.

Türkiye'nin iki ülkenin üyelikleri konusunda kararlı olduğunu savunan Barlas, "Tabii ki NATO'nun hâkimi Amerika'dır. Ama NATO'nun eşit şartlara sahip üyesi de Türkiye'dir.

Sonuç olarak Türkiye de, NATO da tarihi bir dönüm noktasında. Eğer bu iki ülkenin, Türkiye'yle birlikte hareket etmek istiyorlarsa güvenliğimizle ilgili endişelerimizi mutlaka gidermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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