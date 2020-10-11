Sabah başyazarı: Ne ateşkes ne de ABD başkanlık seçimi Kılıçdaroğlu kadar ilgi çekici

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye olarak çok yakından izlediğimiz iki uluslararası olay var... Bunlardan birincisi Azerbaycan'la Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes, ikincisi de çok az zaman kalmış olan 3 Kasım'daki Amerikan başkanlık seçimi... Ne ateşkes ne de ABD başkanlık seçimi Kılıçdaroğlu kadar ilgi çekici" görüşünü savundu.

Barlas, "Dış dünyayı izlemek, tabii ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gaflarını izlemek kadar eğlenceli değil... Ama dünyayı durdurmak da mümkün olmuyor." düşüncesini dile getirdi.

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