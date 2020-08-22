Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Yeni geleceğin Türkiye'si, Suudiler'e, İran'a taş çıkaracak doğal kaynakların sahibi olabilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "2023'te hizmete girdiği zaman, Türkiye ihracatçı bir ülkeye dönüşebilir. Ayrıca açıklandığına göre, bu bulgu gerçek rezervler için sadece ipucu olabilir. Yani geleceğin Türkiye'si, Suudiler'e, BAE'ye, İran'a taş çıkartacak doğal kaynakların sahibi olabilir." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Türkiye'nin geleceğinin farklı olacağını belirterek, "Hepimizi beklentiye sokan "Müjde", gerçekten bu beklentiye değer önemdeymiş. Doğal zenginliklerin kendilerinden kaynaklandığını düşünen Suudi görevlilerinin sayı ile kendilerine gelmelerini zorunlu kılacak günler yakındır. Bu durum bile insanı mutlu kılabilir." ifadelerini kullandı.

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