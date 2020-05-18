Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Türkiye'nin yenilenen alt ve üst yapısı, beni büyülüyor

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin yenilenen alt ve üst yapısından büyülendiğini belirterek, "İstanbul Boğazı'nın altından iki yerden geçebilmek sanki masal dünyasında gibi bir şey... Boğaz'da üçüncü köprü yapılmasaydı, kent trafiği herhalde TIR'lara esir olacaktı. Ya da İstanbul'dan İzmir'e 2-3 saatte gidebilmek inanılır bir durum mu?" diye yazdı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale 1915 Köprüsü'nün kule tamamlama töreninde yaptığı konuşmayı alıntılayarak sonlandırdığı yazısını, "Açıkçası artık dünyanın hiçbir ülkesinde kompleks hissetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti de dünyanın gelişmiş bir ülkesidir." ifadeleriyle tamamladı.

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