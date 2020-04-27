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Medya

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Türkiye'nin dünyanın ileri ülkelerinden biri olduğunu anlamamız için, bir salgın hastalıkla karşılaşmamız gerekiyormuş

27 Nisan 2020 07:16

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ön planda bulunduğu, yeni tip Koronavirüs'le mücadelede tüm devlet kurumlarının arasındaki eşgüdümün dünya ülkelerine örnek olacak nitelikte olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dünyanın ileri ülkelerinden biri olduğunu anlamamız için, demek bir salgın hastalıkla karşılaşmamız gerekiyormuş..." diye yazdı.

Barlas, açıklanın rakamların salgınla mücadelede iyi işaretler verdiğini, normal hayata geçişin de ustalıkla yönetileceğini savundu.

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