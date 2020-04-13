Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Türkiye bir pandemiye hazırlıklıydı, kısmette 'Koronavirüs' çıktı karşımıza

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 12 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'pandemi genelgesi'ni hatırlattığı yazısında, "Türkiye bir pandemiye hazırlıklıydı. Ama bu hazırlık "İnfluenza"ya karşı yapılmıştı. Derken kısmette "Koronavirüs" çıktı bahtımıza.." diye yazdı.

Mehmet Barlas, devletin çok hızlı kararlarla Koronavirüs'e karşı önlemler aldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her duruma karşı hazırlıklı olduğunun bir kanıtı değil mi bu genelge?..." ifadelerini kullandı.

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