Sabah başyazarı Mehmet Barlas: TL'ye dönük dış kaynaklı 3. operasyon birileri tarafından mutlulukla karşılandı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 2. Dünya Savaşı döneminde Türk medyasında karaborsacı karikatürlerinin yer aldığını belirterek, "Her şeyin kıt olduğu ve ekmeğin bile karne ile verildiği o yıllarda, karaborsacılar çok para kazanırlardı. Düşünün ki 1942- 44 yıllarında otomobil kullanmak yasaktı. Çünkü Türkiye'de benzin yoktu. Ve o yıllarda belirli kesimler her şeye sahiptiler." diye yazdı.

Koronavirüs sürecince Batı medyasının sık sık "Aynı gemide miyiz?" benzeri sorgulamalar yaptığına işaret eden Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hemen her kes salgına karşı yek vücut olarak mücadele verirken, birileri bu fırsatı farklı biçimde değerlendirmiyorlar mı? Bir dönemde şehir hastanelerinin yapılmasına karşı çıkan ana muhalefetin bu tutumu bile bir örnek değil mi?



Türkiye'de kimlerin servetlerinin bu dönemde Amerika'daki gibi katlanarak arttığını bilemiyoruz. Ama Türk Lirası'na dönük dış kaynaklı ve kısa süre içindeki 3'üncü operasyon bile, birileri tarafından mutlulukla karşılandı ve bunu kara propaganda için vesile olarak değerlendirdiler." ifadelerini kullandı.

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