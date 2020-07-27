Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Nasıl olsa gerçekleşeceğine göre Kanal İstanbul'u anlamakta yarar var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıllık iktidarı süresince gerçekleştirdiği projelere karşı seslendirdiği itirazların havada kaldığını belirterek, "En çarpıcı siyasal gerçeklerden biri, CHP muhalefetinin hayal gücü bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projelerini kavramaya yetmiyor." diye yazdı.

Mehmet Barlas, "Nasıl olsa gerçekleşeceğine göre Kanal İstanbul'u anlamakta yarar var" başlıklı yazısının geri kalan bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kanal 7 televizyonunda yaptığı, "Boğaz'ı korumak adına yapılmış bir önemli projedir. Diğer taraftan depremle ilgili önemli bir projedir. Ekolojik koridoru oluşturuyoruz. Sadece oradaki su kaynaklarının İstanbul'a etkisi yüzde 4. Melen Projesi tamamlandı. İçinde yat limanları, marinalarımız ve bahçelerimiz olacak. Ormanlık alan tutulacak. Her şey para değil. Her şeye para gözüyle baksak ne şehir hastaneleri ne de parkları bahçeleri yapardık. Olayın bütününe bakmak lazım. Gelecek olarak büyük kazanımları olacağına inanıyorum." sözlerine yer verdi.

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