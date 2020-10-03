Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Macron'un son olarak İslam konusuna girmesi de, ayrı bir geri zekalılığı sergilemekte

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım tehdidinde bulunduğunu belirterek, "Gerçi Almanya Başbakanı Merkel bu konuda Avrupalıları daha özenli davranmaları için uyarıyor ama iş çığırından çıkmış durumda. Avrupa Birliği nedense Türkiye karşısında yer almayı bir varlık sebebi gibi sunmakta. Belirli vadelerde Avrupa Birliği bu hatasının bedelini herhalde ödeyecektir. Yani çok acele etmeye gerek yok. Bu arada Macron'un son olarak İslam konusuna girmesi de ayrı bir geri zekalılığı sergilemekte..." diye yazdı.

Azerbaycan-Ermenistan gerginliğine de değinen Barlas, "Çatışmaları başlatan Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan herhalde yaptığı işin pişmanlığı içindedir. Sonuçta Ermenistan her kapıyı çalarak bir ateşkes için Azerbaycan'a baskı yapılmasını istiyor. Azerbaycan ise ateşkesin ön şartı olarak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söylüyor. Ve Türkiye de sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu her fırsatta tekrarlamakta..." diye yazdı.

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