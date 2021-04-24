Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Kovid-19 salgınına karşı koyulan yasaklar halkı canından bezdirdi, 2023'te seçimi kazanmak zor olmayacak mı?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete girdiği günden bu yana bütün risklerden güçlenerek çıktığını belirterek, "Ancak bu defa nasıl atlatılacağını bilemediğim bir risk var gündemde. Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan yasaklar, çeşitli kesimleri bezdirmeye başladı. Zaten burnundan soluyan, iflasın eşiğine gelmiş insanlara bir de çeşitli cezalar uygulanıyor." diye yazdı.

Uygulanan kısıtlamalara karşın hastalık ve ölüm rakamlarının düşmediğine işaret eden Mehmet Barlas, "Bilim Kurulu üyesi doktorlar birbirlerini tekzip eden açıklamalar yapıyorlar. Sağlık Bakanı Koca, her akşam televizyonda karamsarlık sunuyor. Bilemiyorum... Bu ortam sürdüğü takdirde 2023'te seçimi kazanmak zor olmayacak mı? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da işin farkındadır" ifadelerini kullandı.

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