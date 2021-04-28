Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Kovid-19'a karşı kapanma türleri, insanlara hayatı zindan etmekten başka işe yaramıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tam kapanmanın artık ölçüsü kaçmış biçimde kullanıldığını belirterek, "Bu kapanmanın derecelerini yaşayarak denediğimiz ve sonuçlarını da öğrendiğimiz için, başka alanlarda bunu daha da etkili kullanabiliriz." diye yazdı.

Covid-19'a karşı kapanma türlerinin insanlara hayatı zindan etmekten başka işe yaramadığını savunan Mehmet Barlas, "İşe yarasaydı sayısız kapanmalar sonrasında hastalık rakamları düşmüş olurdu. Galiba bu tam kapanmayla iş iyice çığırından çıktı... Can sıkıntısından başka bir hastalığa tutulmazsak sonucu tartışırız." ifadelerini kullandı.

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