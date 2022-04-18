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Politika

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu, FETÖ’yü akladı

Barlas, Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink Vakfı'ndaki açıklamasını eleştirdi

18 Nisan 2022 07:32

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrank Dink vakfına yaptığı ziyarette kullandığı "Hrant Dink'in, rahmetlinin, tetikçisi hapiste. Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı" ifadelerine atıfta bulunurken, CHP liderinin "FETÖ'yü akladığını" savundu.

Barlas, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylığı yoğun tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu da Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret ederek gerçek katillerin bulunmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da FETÖ'yü aklama ve onlara mesaj verme çabası olarak algılandı. Zira bu cinayetin tetikçisi de, FETÖ'cü azmettiricileri de hapisteler. Firariler ise yurtdışında Türkiye düşmanlığına devam ediyor. Bu gerçekler ortadayken katillerin bulunmadığını söylemek anlaşılır gibi değil." 

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