Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Kendi ülkesine bu kadar düşman bir muhalif kesim, dünyada eşine az rastlanır bir yoğunluktadır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" açıklamasının ardından kamuoyuna yansıyan tepkilerin şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Örneğin bazılarının "Ya gerçekten müjdeli bir haber varsa" içerikli endişeleri ayyuka çıkıyordu. Bunlar Türkiye'nin ekonomik kaderinin olumlu yönde değişebileceği ihtimaline karşı "Olsa olsa AK Partililer bu müjdeden mutlu olabilir" içerikli yorumlar yapmaktaydılar. Olumlu ve iyi bir haberin duyulabileceği ihtimali bunları perişan etmekteydi." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki her başarının muhalefeti mateme sürüklediğini iddia ettiği yazısında, "Yapılan işler, başarılı icraat ve atılan adımlar, bunlar için felaket haberleri biçiminde yorumlanıyor. Yani bu kesim varken, Türkiye'nin düşmana ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

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