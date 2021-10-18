Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Gördüğüm kadarıyla muhalefetin pili bitiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, muhalefetin gündeme getirdiği konuları gökten inmiş saçmalıklara benzeterek, "Gördüğüm kadarıyla muhalefetin pili bitiyor." diye yazdı.

Demagojik söylemlerle seçim kazanılamayacağını savunan Barlas, "Eğer iktidarda yapıcı, iş bitirici bir iktidar varsa buna karşı demogojik söylemlerle seçim kazanılamaz. Türk halkını çocuk yerine koyup siyasi cinayetlerle falan oyalamak akıl kârı değildir. Ayrıca Türkiye'nin oldum olası geride bırakmaya çalıştığı PKK terörüne sarılıp büyük kentlerde sonuç almayı beklemek de akıl kârı değildir.

Türk siyaseti bugün bu noktada. İktidar ve Cumhurbaşkanı Türkiye'nin geleceğe dönük sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Dış ülkelerle sağlıklı ilişkiler kuruluyor. Burada muhalefetin ve özellikle CHP'nin artık kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü hastalıklı muhalefet hastalıklı demokrasi getirir." ifadelerini kullandı.

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