Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Eski alışkanlıklarla Noel Baba'nın yılbaşında gelmesini bekleyenler, beklemeseler daha doğru yapmış olacaklar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Tüm güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar." açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin ciddiyetini görüyorsunuzdur. Otellerde, villalarda partiler yapıldığı takdirde "İstihbaratımız" bu tür şeyleri tespit ederse, oralara gerekli operasyon yapılırmış... Bu uyarıdan sonra evinde ya da otelde parti yapmayı düşünecek bir kişi çıkarsa, onun aklından şüphe etmek gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.

Eski alışkanlıklarla Noel Baba'nın gelmesini bekleyenleri de uyaran Mehmet Barlas, "Beklemeseler daha doğru yapmış olacaklar. Çünkü Noel Baba 65 yaşından büyük olduğu için kolay kolay ziyaretler yapamıyormuş." diye yazdı.

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