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Medya

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun hizmetlerini görmezden gelmesi mümkün değildi

14 Nisan 2020 07:17

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, istifası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu değerlendirdiği yazısında, "Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da tüm ülkenin alt ve üst yapısının yenilenmesinin yolunu açan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hizmetlerini görmezden gelmesi mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Binali Yıldırım, Berat Albayrak, Hulusi Akar, Murat Kurum, Cemil Çiçek gibi isimlerin hizmet yarışında yer almalarının önünü açtığını iddia etti.

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