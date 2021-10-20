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Medya

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesine yaptığı gezi gerçekten hepimizi mutlu etmelidir

Barlas, Afrika'nın yıllarca Avrupa sömürgesinde kaldığını yazdı

20 Ekim 2021 08:25

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'dan oluşan Afrika gezisini değerlendirdiği yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesine yaptığı gezi gerçekten hepimizi mutlu etmelidir.
Yüzyıllarca Avrupa'nın sömürgesi olan Afrika, düşünün ki 18. yüzyılın başından sonuna kadar 8 ile 40 yaş arasında hiçbir canlının barınmasına imkân tanımamıştır." ifadelerini kullandı.

Barlas, Türkiye'nin hem işadamları hem de diplomatları sayesinde Afrika'yla sıkı ilişkiler kurulduğunu belirterek, "Örneğin, Nijerya dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biridir. Bunun gibi Angola da petrol zengini bir ülkedir. Biliyoruz ki mesela İskenderun Demir ve Çelik, bu ülkede ciddi yatırımlara başladı." diye yazdı.

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