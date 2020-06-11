Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülüp tutuklanınca çok üzülmüştüm

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, çok açık biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini ancak verdiği desteğe rağmen eleştirdiği icraatları olduğunu belirterek, "Örneğin tutuklu gazeteciler ve düşünce suçlularının varlığı beni çok mutsuz ediyor. Ülkemin bu nedenle yurt dışında ağır eleştirilere konu olduğunu da görüyorum. Mesela CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülüp tutuklanınca çok üzülmüştüm. Bereket aynı gün salgın gerekçe edilerek Berberoğlu tahliye edildi." diye yazdı.

Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 90 gün ertelenen CHP Grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen klişeleri tekrarladığını vurguladığı yazısında, "Kılıçdaroğlu "Aynı formül neden Ahmet Altan veya Osman Kavala için de kullanılmıyor" diye sorabilirdi grup toplantısında... "Sosyete damat" benzeri saçma sapan tekerlemelerle vaktini ziyan edeceğine, özgürlüklerin önemini vurgulayabilirdi. Ve mesela "65 yaşını geçenlerin akşam 20.00'de zorla evlerine dönmelerinin gerekçesi nedir" diye sorabilirdi. Hatta espri yapıp "Ben 72 yaşındayım ve akşam eve dönmesem de kimseye zararım olmuyor" diyebilirdi.

Bana göre CHP söylediğim nedenlerle içinde bulunduğu kısır döngüden çıkamıyor. Yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı da ziyan ediyor." ifadelerini kullandı.

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