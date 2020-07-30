Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Ekonominin gerçek gündemini 500 milyar dolara yakın dış borçlar oluşturuyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin siyaset ve düşünce hayatının en hastalıklı kesminin "gerçek gündem"in ne olduğunu anlayamayanlar olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu kesime ana muhalefetin sözcüleri de dahildir... Bunlar Atatürk'ün aziz hatırasını kullanarak siyaseti yozlaştırmaktalar. Ya da Ayasofya'nın cami olmasını bahane ederek tarihle boğuşmaktadırlar." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Türkiye'nin gerçek gündeminin hem dış siyasette hem de içeride, özellikle ekonomide çok yoğun olduğuna işaret ederek, "Ekonominin gerçek gündemini herhalde 500 milyar dolara yakın dış borçlar ve koronavirüs salgını sonrasında bunalıma düşen kesimlerin sorunları öncelikle oluşturuyor. Laiklik ve hilafet benzeri konulara takılıp, bunları köpürtmenin gerçek gündemle ilişkisi yoktur. Ayasofya'nın cami olmasına takılmak, Yunanistan için de hayalperestlikten başka anlama gelmez." ifadelerini kullandı.

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