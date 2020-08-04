Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Eğer FETÖ, Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey olmayacağını düşünürse, bakarsınız bir kaset komplosu da onu hedef alır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, cumhurbaşkanı adayı olarak partisinden daha fazla oy alan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından bastırıldığını iddia ettiği yazısında, "Bir kaset komplosu ile CHP genel başkanlığından tasfiye edilen Deniz Baykal'dan sonra, her fırsatta yönetimden uzak tutulan Muharrem İnce'nin durumu ortadadır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, hiçbir siyasi liderin yerini isteyerek, bir başka kişiye bırakmadığını belirterek, "Deniz Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması, bir FETÖ komplosu sonucu gerçekleşmiştir. Eğer FETÖ Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey olmayacağını düşünürse, bakarsınız bir kaset komplosu da onu hedef alır. Yani o zamana kadar Muharrem İnce'ye CHP'den ekmek çıkmaz. Herhalde Muharrem İnce bu gerçeklerin farkındadır." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...