Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Döküntülerimizle ve bilinçsizliğimizle biz öldürdük Marmara'yı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, deniz salyası (müsilaj) sorunu bir dönem Marmara'da sayısız balık çıktığını, karideslerinin çok lezzetli olduğunu belirterek, "Döküntülerimizle ve bilinçsizliğimizle biz öldürdük Marmara'yı. Ve şimdi bütün ümidimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarındaki hedefe en kısa zamanda ulaşabilmemizdir." diye yazdı.

"Belki uzayda yaşayabileceğimiz başka gezegenler de var ama şu anda elimizdeki tek gezegen dünyadır..." diyen Barlas, "Bize hayat veren ve milyonlarca yıldır üzerindeki canlıları besleyip geliştiren bu dünyayı kendi ellerimizle öldürmenin, ne kadar ağır bir bilinçsizlik olduğunun farkına varmanın zamanı gelmiştir, geçmektedir." ifadelerini kullandı.

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