Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında CHP ile koalisyon projesini Erdoğan müdahale ederek suya düşürmüştü

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir seçimde iktidar olma belirtisi göstermediğini belirterek, "Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında CHP ile koalisyon kurulması projesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahale ederek suya düşürmüştü. CHP söz konusu çaresizliğini saçma sapan ve bazıları yalan söylemlerle unutturmaya çalışıyor. Oysa oyu CHP'den az olan MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin akılcı tutumu ile ülke yönetimine ortak olmuştur... " diye yazdı.

Mehmet Barlas, CHP'nin demokratik rejimi yok sayan söylemlerinin siyasete Koronavirüs sokmakla eş anlamlı görülmesi gerektiğini savunduğu yazısını, "Kısacası Kılıçdaroğlu bu akılsız partililerini karantinaya sokmalı ve konuşmalarını yasaklamalıdır. Hatta gerekirse bunların ağızlarına biber sürmelidir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...