Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye için Koronavirüs salgınının felakete dönüşmesini engelledi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Koronavirüs salgınnın global bir gerçeği açığa çıkardığını, insanlığın bu tür krizlere karşı hazırlıklı olmadığını belirterek, "Şanslı olduğumuz için mi, yoksa siyasal bilincimizden ötürü mü bilemiyorum. Eğer bu koronavirüs salgınına eski sistemde, mesela parlamenter modelde yakalansaydık, ne yapardık acaba? 1999 depremi gibi büyük bir felaket karşısındaki çaresizliklerimizi hatırlıyor musunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezinde bulunduğu ve her çeşit sorumluluklar içerdiği Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Türkiye için koronavirüs salgınının bir felakete dönüşmesini engelledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iki yıllık icraat bilançosunu açıklarken, bu gerçeği hepimiz herhalde hissetmişizdir." diye yazdı.

Mehmet Barlas, başta ABD olmak üzere Asya'nın ve Afrika'nın ekonomik krizlerin pençesinde kıvrandığına işaret ederek, "Sonuçta biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yeni dünya düzenine eskisinden daha güçlü, kararlı ve istikrarlı giriyoruz. Ama bir ülkenin durumu, dünyanın yönünü belirleyemiyor. Dilerim önümüzdeki dönemin istikrarsızlıkları ve bunalımları bizi çok etkilemeden geride kalırlar." ifadelerini kullandı.

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