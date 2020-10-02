Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, bazıları hiç beklenmeyen sorunların çözümüne ilaç gibi gelmiştir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin Koronavirüs gibi hiç beklenmeyen sorunların çözümüne ilaç gibi geldiğini iddia ettiği yazısında, "Türkiye hiç umulmadık şekilde dünyanın adeta en hazırlıklı ülkesi olarak dikkat çekmiştir. Bunun nedenlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki ekibin bilinçli davranışı ve başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık alanında yapılan yoğun yatırımlardır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin aksamadan yürümesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkısının unutulmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yazının tamamı için tıklayın...