Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda galiba evlerine mahkûm olanlara acımaya başladı

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, iptal edilen sokağa çıkma yasağını değerlendirdiği yazısında, "Açıkçası hoş şeyler oluyor memlekette... Koronavirüs salgını başladığından beri sağlık kurullarının önerdikleri her çeşit zecri kararı hiç taviz vermeden benimseyen ve bunları halka da ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda galiba evlerine mahkum olanlara acımaya başladı. Sıra henüz 65 yaş üzerinde olanlara gelmedi ama bu cumartesi-pazar 15 ildeki evden çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edildi." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Erdoğan'ın Twitter'daki iptal gerekçesini alıntıladığı yazısını, "Evet... Memlekette gerçekten hoş şeyler oluyor. Cumhurbaşkanlığı "Vatandaşlardan değerlendirmeler alıyor" ve sonra "Vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlü razı olmadığı için" hafta sonu sokağa çıkma yasağını beklenmedik şekilde ve umulmadık bir anda iptal ediveriyor." ifadeleriyle noktaladı.

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