Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden CHP sözcüleri bundan sonra aynaya bakmak durumunda kalacaklardır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, düzenlediği basın toplantısıyla Memleket Hareketi'ni başlattıklarını söyleyen Muharrem İnce'nin "Kurultay idaresini de tanımayan bir genel başkan vardır" sözleriyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla arasındaki köprüleri attığını belirterek, "Muharrem İnce'nin bundan sonra ne yapacağını tam olarak bilmesek de galiba tahmin edebiliriz. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP'de bundan sonra barınması kolay değildir." diye yazdı.

Mehmet Barlas, İnce'nin son yerel seçimlerdeki başarıyı Kürt oylarına bağladığına işaret ederek, "Ancak inkar edilmesi imkansız olan gerçekler var bu tabloda sergilenen. AK Parti'yi yerden yere vuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden CHP sözcüleri bundan böyle ağızlarını açmadan önce aynaya bakmak durumunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

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