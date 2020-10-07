Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Macron hadsiz ve edepsiz bir kişi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası töreninde yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamiyetle ilgili açıklamalarına ""Bu sözler hadsiz ve edepsizliktir. Sen kim oluyorsun ki İslam'ın yapılandırılması sözünü ağzına alabiliyorsun" sözleriyle tepki gösterdiğini yazdı.

Mehmet Barlas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasını şüpheli bulduğunu belirterek, "Üç gün içinde hastaneden çıktığı için bu konudaki kuşkular artıyor. Fakat unutmayalım ki bu hastalığın belirtileri yedi günde belirli hale geliyor. Belki de Trump gerçekten hasta ve Amerika'daki belirli çevreler onu yok etmek için bir planı uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

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