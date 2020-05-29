Sabah başyazarı Mehmet Barlas: CHP'yi güçlendirmek AK Parti ve Erdoğan destekçilerinin görevi olmamalıdır

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP ve Erdoğan'ı destekleyenlerin CHP ve yandaşlarından yakınan yorumlar yaptıklarını, seçmen katında varlık gösteremeyen CHP'nin bu yakınmalar olmasa unutulacağını iddia ettiği yazısında, "Bu gariplik artık sona ermelidir. CHP'yi güçlendirmek ve her dakika onun varlığını hatırlatmak, AK Parti taraftarlarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçilerinin görevi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Türkiye artık dünyanın en güçlü 20 ülkesinden biri olarak yarına güvenle bakıyor. Alt ve üst yapısı hayal edilemeyecek oranda yenilendi. Dev yatırımlar Türkiye'yi yeni bir döneme taşıdı. Bunu en son olarak sağlık alanında görmedik mi? Hastanelerimizin düzeni dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bıraktı." diye yazdı.

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