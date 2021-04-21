Sabah başyazarı Mehmet Barlas: CHP sanki sömürge ülkesinin dışarıdaki merkeze bağlı partisi gibi, bu işin tadı kaçmaya başladı...

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in SDG ile yaptığı görüşmeye işaret ederek, "Bu tür haberleri duyunca "Ne Türkiye'yi ne de bölgeyi tanıyan akılsız cahillerin ağızlarının payları verilmeli" diye düşünüyorum. Zaten hem iktidar olan AK Parti'nin sözcüleri hem de İletişim Başkanlığı bu akılsızlıklara gereken cevabı veriyorlar. Beni çok şaşırtan durum, muhalefetin ve özellikle CHP muhalefetinin dorudan Türkiye'nin güvenliğini ve bütünlüğünü hedef alan bu tür saygısızlıklar karşısında sessiz kalmalarıdır." diye yazdı.

"Bizim Türkiye" ve "onların Türkiye'si" gibi sanki iki Türkiye olduğunu savunan Barlas, "HDP'ye bir şey diyemiyorum. Onların varlık sebebi, özde İsveç Savunma Bakanı ile aynı çizgide değil mi? Ancak CHP'yi anlamak mümkün değil. Sanki bir sömürge ülkesinin dışarıdaki bir merkeze bağlı partisi gibiler. Ancak bu işin tadı kaçmaya başladı... Türkiye'de kitleler çok deneyimlidir. Bu ülkenin çıkarlarını korumayanları halk affetmez." ifadelerini kullandı.

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