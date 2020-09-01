Sabah başyazarı Mehmet Barlas: CHP'nin başını çektiği bu koalisyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kutlama yasağı getirildiği yalanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yükleniyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Fransa ve Almanya'nın NATO'da Türkiye ile müttefik değillermiş gibi Yunanistan'ın arkasında Avrupa Birliği'ne dayalı adeta bir Haçlı cepheli oluşturduğunu belirterek, "Aslında bir noktada bu durum yararlıdır da... Çünkü bazı gafiller hala Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olabileceğini zannediyorlar. Bu şekilde bu gafiller de belki gerçeğin farkına varırlar. Bu gerçeği geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa Birliği'nin bizi nasıl oyaladığını anlatırken pek güzel vurgulamamış mıydı?" diye yazdı.

CHP'nin başını çektiği koalisyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kutlama yasağı getirildiği yalanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiklerini iddia eden Mehmet Barlas yazısını, "Şu gerçeği görelim; muhalefetin ya da yeni adıyla 'Biden koalisyonu'nun tek bir amacı var; o da Erdoğan'ı devirerek ABD'nin Ortadoğu ve Türkiye politikalarının önünü açmaktır. Yoksa Atatürk'e, 30 Ağustos Zafer ruhuna bağlılıkları kocaman bir yalan sadece. Zamanla bu gerçeğin çok daha net görüleceğini ve anlaşılacağını düşünüyorum." ifadeleriyle noktaladı.

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