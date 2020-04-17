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Medya

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: CHP'liler her şeye 'hayır' demek yerine MHP gibi davransalar 'ebedi muhalefet' olmaktan belki çıkarlar

17 Nisan 2020 07:15

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış tarzına verilen desteğin yüzde 58'e yükseldiğini belirterek, "Tabii ki bize CHP'lilere akıl öğretmek düşmez. Ancak her şeye hayır demek yerine Bahçeli'nin MHP'si gibi davranıp gerekli durumlarda Cumhurbaşkanı'na destek verseler "Ebedi muhalefet" olmaktan belki çıkarlar" iddiasında bulundu.

Mehmet Barlas, Metropoll'ün anketinde CHP'li seçmenin şubat ayında yüzde 4.3'ünün desteklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğin Mart ayında yüzde 19.6'ya yükseldiğini de sözlerine ekledi.

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