Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Boğaz'ın yoğun trafiğini ve yalılara çarpan gemileri düşününce "Kanal İstanbul"un gerekliliğini anlıyorum

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 1950'li yıllarda denize girdiği İstanbul Boğazı'nın o dönemlerde güvenli olduğunu belirterek, "Lozan Antlaşması'nda ise Boğazların kontrolü bizde değildi. Bu ayıp 1936'da Montrö ile düzeltildi. Ancak bu kontrolün ne anlama geldiğini kazalar başlayınca anladık. Örneğin, 1960'larda iki tanker çarpışınca çıkan yangın aylarca sürmüş ve bizim Yeniköy'e park eden araçtakiler, Neron gibi Beykoz'daki yangını izlemişlerdi. Bütün o değişimi, Boğaz'ın yoğun trafiğini ve yalılara çarpan gemileri düşününce "Kanal İstanbul"un gerekliliğini anlıyorum." diye yazdı.

Barlas, İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen "River Elbe" isimli kuru yük gemisinin kıyıya 1 metre kala durabildiğine işaret ederek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına yazısında yer verdi.

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