Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Bazı geri zekâlılara göre muhalefet demek, her şeyin tersini söylemek, aka kara demektir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Muhalefet demek, ne demek?" başlıklı yazısında, "Bazı geri zekâlılara göre muhalefet demek, her şeyin tersini söylemek, aka kara demektir. Nitekim Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, dün yaptıkları birinci kurultayda Türkiye'deki muhalefete dönük en ciddi eleştirileri seslendirdi." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Türkiye'yi dolaşıp halka soruyorum, Türkiye büyüyor mu? Öyle deyince herkes gülüyor ve küçülüyoruz diyor" sözlerine işaret eden Barlas, "Tayyip Erdoğan'ın yıllarca ekonomiyi emanet ettiği, Gezi olaylarını, darbe teşebbüslerini içinden yaşamış Ali Babacan'ın bugün Türkiye'ye bakış açısı acıklıydı." diye yazdı

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