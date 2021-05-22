Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Artık gelişmiş bir Türkiye var, Boğaz'ın altından geçmek alıştığımız bir şey haline geldi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana yorulmak bilmediğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz son döneme de Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. Artık farklı, gelişmiş bir Türkiye var. Boğaz'ın altından geçmek, alıştığımız bir şey haline dönüştü. Köprüler, otoyollar, havalimanları, Anadolu haritasının her köşesini süslüyor." diye yazdı.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümünün açıldığını hatırlatan Barlas, "Diyorum ki... Demokrasimizin kıymetini bilelim. Bu yolda şehitler verdik ve ülke eserlerle doldu. Çamur siyasetine artık bu ülkede yer yok." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...