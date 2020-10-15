Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Artık biliyoruz ki, Ankara'daki devlet kurumlarının üyeleri kaşınırsa, bunların elektiği hemen kesilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın, "Işıklar yanıyor" şeklindeki mesajının eski Genelkurmay'ın ışıklarını akla getirdiğini belirterek, "Olayı Anayasa Mahkemesi de ciddiye almış olmalı ki, dün onlar da ışıklı mesajın Anayasa Mahkemesi'ni ilzam etmediğini açıkladılar." diye yazdı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana kimsenin Genelkurmay'ın ışıklarını kontrol etmediğini belirten Barlas, "Artık biliyoruz ki Ankara'daki devlet kurumlarının üyeleri kaşınır ve gece karanlığında ışıklarını yakarlarsa, bunların elektriği hemen kesilir. Garip olan bunca yaşanılan acı ve tatlı deneyler sonunda bile bir yüksek yargıcın kendi toplumunun davranışlarını tahlil edecek yeteneğe sahip olmamasıdır... Anayasa Mahkemesi bu aksaklık konusunda kendi üyelerine dönük eğitim çalışmalarına başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

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