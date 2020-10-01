Sabah başyazarı Mehmet Barlas: ABD'nin içinde bulunduğu durumdan ders almalı ve Türkiye'nin kıymetini bilmeliyiz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi, Donald Trump ve Joe Biden arasındaki başkanlık yarışında seçimi kim kaybederse sonucun meşruluğunun tartışmaya yol açabileceğini belirterek, "Bizim bu durumdan ders almamız şarttır. Ortadoğu denilen çok problemli bir bölgede, ulusal birliğimizi korumanın değerini bilmeliyiz. Dört köşesinde farklı çıkarların birbirlerinin gözünü oymaya niyetlendiği ve dini inançların birleştiremediği farklı topluluklar arasında, Türkiye Cumhuriyeti hem ulusal birliği hem de demokrasiye bağlılığı açısından farklı bir konumdadır."

Türkiye'nin konumunun değerini bilmeyenlerin olduğuna işaret eden Barlas, "Bunların bazıları teröre bazıları da mezhepçiliğe sarılmış durumdalar. Daha ötesi olabilir mi? 15 Temmuz 2016'da bunların dış kaynaklı güdülerle parlamentoyu bombaladıklarını, kendi vatandaşlarının üzerine ateş açtıklarını unuttuk mu? Ve daha da ötesi bu melun girişime karışıp da yurt dışına kaçanlara, sözde müttefiklerimiz sığınma hakkı tanımadılar mı?

Özetle, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu karmaşık durumdan ders almalı ve Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün kıymetini bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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