Sabah başyazarı Mehmet Barlas: 20 yaş büyük öğretmenine aşık olup evlenen çocuk, Fransa'ya devlet başkanı olunca bir takım işlerin yanlış gideceği kesine yakındır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Fransa'nın kadın-erkek ilişkilerinde edebiyatı ve sosyolojiyi derinden etkilemiş bir ülke olduğunu belirterek, "Bu ülkede bir ortaokul öğrencisinin kendisinden 20 yaş büyük, iki çocuklu öğretmenine aşık olup, daha sonra o öğretmeni kocasından ayırıp onunla evlenmesi ancak, bunalımı ve sapmayı konu alan romanlarda görülür. Ve bu çocuk Fransa'ya devlet başkanı olunca, bir takım işlerin yanlış gideceği de kesine yakın ihtimaldir." diye yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Azerbaycan-Ermenistan savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rakip olarak gördüğünü belirterek, "Belki bu durum da aşılabilirdi... Ama son olarak Fransa'nın Müslümanların inançlarına karşı savaş ilan edip, Macron da İslam reformisti rolüne soyununca iş çığırından çıktı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı olarak Macron'un akıl sağlığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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