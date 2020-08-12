Sabah başyazarı Mehmet Barlas: 18 yılda AK Parti iktidarını hedef alan komploların tümünü hatırlamak bile çok zor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP'nin iktidarda 18 yılını doldurduğunu belirterek, "Bu 18 yılın bilançosu çıkartılırken, nedense ihanet edenlerin listesi pek akla gelmez. AK Parti'nin oyları ile cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan olanlardan acaba kaçı bu partiyi terk edip, başka partilere göz kırpmıştır ya da partinin oylarını bölmeyi hesaplamıştır? Açıkçası bunların sayısı fazla değil ve hemen herkes bunların isimlerini biliyor." diye yazdı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın, 18 yılda yaşananları değerlendirdiği sözlerini köşesine taşıyan Mehmet Barlas, "Görüldüğü gibi 18 yılda AK Parti iktidarını hedef alan komploların tümünü hatırlamak bile çok zor. Ve bütün bunları yaparken Türkiye'nin alt ve üst yapısını yenilemeyi başarmak, müthiş bir şey değil mi? İşte bu geçmiş 18 yılda yaşanılanları hatırlayarak önümüzdeki yıllara güvenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...