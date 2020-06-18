Sabah başyazarı Mehmet Barlas: 15 Temmuz'un en hayırlı sonucu 'Cumhur İttifakı'dır

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 15 Temmuz darbe girişiminin hem ülke bütünlüğünü hedef aldığını, tezgahlayanların hiç hesap etmedikleri bir sonuca dayandığını belirterek, Hem de ülkenin bütünlüğünü siyasi açıdan güvenceye alan Cumhur İttifakı kuruldu.

"AK Parti ile MHP'nin bilinçli şekilde ve hiçbir boşluk bırakmadan dayanışma halinde olmaları, Türkiye'nin yarına dönük projelerinin güvence altında bulunmalarını da sağlıyor." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Türkiye'yi hedef alan dış merkezlerin varlıklarının unutulmaması gerekliliğine de vurgu yaparak, Fransa Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Libya politikasına ilişkin açıklamasına ilişkin olarak da, "Fransa korktu" değerlendirmesinde bulundu.

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