Sabah başyazarı: Macron ve Napolyon’un ortak yanları kendilerinden büyük kadınlara aşık olmaları mı?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron zıpırlıklarını sürdürdükçe, nedense bazıları Napolyon'u hatırlıyor. Macron ve Napolyon’un ortak yanları kendilerinden büyük kadınlara aşık olmaları mı?” düşüncesini dile getirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz." açıklamasına yer veren Barlas, "Zaman da kişiler de çok farklı... Napolyon ile Macron'u eşlerinin kendilerinden yaşlı olması ile belki karşılaştırabiliriz." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın