Sabah başyazarı: Koronavirüs Trump’ın ekonomik başarılarını yerle bir etti

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Koronavirüs dünyada bir şeyleri değiştirdi. Bunu en fazla hissedenler Amerikan siyasetçileri ve özellikle Başkan Donald Trump'dır. Çünkü Trump'ın Başkan seçildiği 2017'den bu yana ekonomide elde edilen tüm başarılar adeta sıfırlandı. Örneğin Wall Street borsası yüzde 12 düşerek 2008'den bu yana en kötü günlerini yaşadı." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Trump tweetleri ile yüzlerce defa kendi yönetiminde ekonomide yer alan iyileşmeleri vurgulamıştı. Ancak o günler geride kaldı. BBC'ye göre geçen hafta 7 milyon kişi işini kaybetti ve işsiz sayısı bir anda 30 milyona çıktı. Sadece Delta Havayolları şirketinin şu ana kadar olan zararı 10 milyar dolar." görüşünü savundu.

Barlas, "Bu tabloyu değiştirmek için Trump ekibi devlet eliyle vatandaşlara 1000'er dolar dağıtmayı ve hatta Amerika'ya dönük bir Marshall Planı hazırlamayı gündeme getiriyor. Bilindiği gibi Amerika Marshall Planı ile 2'nci Dünya Savaşı'nda ekonomisi çöken Avrupa'ya milyarlarca dolar yardım etmişti. Marshall Planı'ndan Türkiye'ye de 147 milyon dolar verilmişti. Şimdi bu önlemlerle Trump'ın bu yıl sonundaki Başkanlık seçiminde ikinci kez seçilmesinin sağlanıp sağlanmayacağı merak ediliyor." ifadesini kullandı.



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