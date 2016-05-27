Sabah Başyazarı: Kılıçdaroğlu, CHP ile MHP'nin 'çatı genel başkanı' ilan edilirse kurultay sorunu çözülür

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP ile MHP'nin 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a karşı çatı aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkardıklarını hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu, CHP ile MHP'nin 'Çatı Genel Başkanı' ilan edilirse MHP'deki kurultay krizi çözülür" dedi.

"Olağan ve olağanüstü kurultaylar toplamak konusunda eşsiz bir deneyime sahip olan CHP'liler, aynı anda iki rakip tarafı da tatmin edecek iki ayrı kurultayı hemen toplarlar" diyen Barlas, "Ve bu iki kurultayda da Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilir. PKK terörü ile mücadelede taviz vermez tutuma sahip MHP'lilerin Çatı Genel Başkan'larının HDP ile aynı söylemleri seslendirmesine tahammül etmeleri, herhalde mümkün değildir. Ama aynı konuda birbirinden çok farklı şeyleri söyleyebilen Kılıçdaroğlu, bu soruna da kendince bir çözüm üretecektir." dedi.

Mehmet Barlas'ın, "MHP’nin kurultay sorununu CHP çözebilir" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

MHP'de Bahçeli yönetiminin kongre organizasyonunu üstlenmesinden sonra disiplin soruşturmalarından endişe eden muhalifler "Genel merkez olağanüstü kurultay toplayamaz. Önce tüzük kurultayı yapılmalı" görüşündeymiş... MHP'li muhaliflere göre Çağrı Heyeti'nin önce tüzük kurultayını toplaması ya da genel başkanın istifa etmesi gerekiyormuş.

Çözüm CHP'de

Oysa MHP'nin kurultay toplamak konusundaki bitmez tükenmez tartışmalarını sona erdirecek çok kolay ve pratik bir çözüm var. Bahçeli yönetimi ve muhalifler kurultay toplama işini CHP'ye ihale etsinler... Olağan ve olağanüstü kurultaylar toplamak konusunda eşsiz bir deneyime sahip olan CHP'liler, aynı anda iki rakip tarafı da tatmin edecek iki ayrı kurultayı hemen toplarlar... Ve bu iki kurultayda da Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçilir.

Çatı genel başkanı

MHP'deki rakip tarafların MHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan seçilmesini nasıl karşılayacakları sorunsalına gelince... Başkanlık seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu CHP ve MHP'nin "Çatı adayı" olarak belirledikleri hatırlanırsa, Kılıçdaroğlu da bu iki partinin "Çatı Genel Başkanı" olarak ilan edilebilir. Bu arada Kılıçdaroğlu elinin parmaklarını nasıl birleştirip bozkurt selamı vereceğini de, antrenman yaparak daha iyi öğrenir.

Bazı sorunlar Ortaya çıkacak diğer bazı sorunların da olacağı tabii ki düşünülmelidir. Mesela CHP ile HDP'nin aynı titreşim katsayısına girmeleri, Kılıçdaroğlu'nun MHP'nin de Çatı Genel Başkanı olması durumunda aksayabilir... PKK terörü ile mücadelede taviz vermez tutuma sahip MHP'lilerin Çatı Genel Başkan'larının HDP ile aynı söylemleri seslendirmesine tahammül etmeleri, herhalde mümkün değildir. Ama aynı konuda birbirinden çok farklı şeyleri söyleyebilen Kılıçdaroğlu, bu soruna da kendince bir çözüm üretecektir.

Seçim kazanmak önemli değil ki

Bu iki partinin bir "Çatı Genel Başkanı"nın yönetiminde birleşmeleri, tabii ki bunların "Seçim kazanamamak" diye bilinen sorunlarına çözüm getirmeyecektir. Bu sorunu unutturmak için Çatı Genel Başkanı'nın "Kim kimin altına yattı" veya "Kim kime bindi, kim kimden indi" benzeri veciz söylemlerine yenilerini eklemesi bir çözüm olabilir.

Kısacası MHP'lilerin kurultay toplamak konusundaki kararsızlıklarını giderecek çözüm, CHP'de bulunuyor... Bu konuyu yargının kararına bırakmak yerine CHP yönetimine aktarsınlar. Kurultaylar nasıl toplanırmış görürler...