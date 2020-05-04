Sabah başyazarı: Erdoğan, siyasi hayatının en güçlü günlerini yaşıyor, Türkiye dünyadan yükselen övgü seslerinin hedefinde

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının en güçlü günlerini yaşadığını belirterek, "Üstelik bu güçlülük yurt dışı ilişkileri de etkileyecek ölçüde... Türkiye tüm dünyadan yükselen övgü seslerinin hedefinde... Sayısız ülkeye yapılan yardımlar bir yandan, dünyanın çeşitli ülkelerindeki vatandaşların çaresizliğe terk edilmemesi diğer yandan, Türkiye'nin itibarını çok artırdı." diye yazdı.

Mehmet Barlas, dünyadaki gelişmeleri izleyenlerin, ABD'ye, İngiltere'ye, Rusya'ya bakınca Türkiye'nin farkını görebileceklerini savunduğu yazısında, "İşte bu tablo iç siyaseti önümüzdeki döneme farklı boyutlarla taşıyacaktır. Muhalefet olmak zorlaşacak ve tutulma oranları muhalefettekileri üzecektir.

Yaz dönemine girerken bu gerçekleri gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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