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Sabah başyazarı: Erdoğan'ın kişiliğine ve yaptığı işlere baktığınız zaman onun rakipsiz olduğunu kolayca söyleyebilirsiniz ama tabii ki bu mümkün değil

“Dünyada rakipsiz kimse yok”

04 Nisan 2022 09:13

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan'ın kişiliğine ve yaptığı işlere baktığınız zaman onun rakipsiz olduğunu kolayca söyleyebilirsiniz ama tabii ki bu mümkün değil. Dünyada rakipsiz kimse yok" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci başkanlık döneminin ve yeni seçim kampanyasının ipuçlarını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine ve yaptığı işlere baktığınız zaman onun rakipsiz olduğunu kolayca söyleyebilirsiniz. Ama tabii ki bu mümkün değil. Dünyada rakipsiz kimse yok. Bakalım 2023 seçimlerinde siyasi yelpaze nasıl şekillenecek." ifadesini kullandı. 

Sabah başyazarıMehmet BarlasErdoağnyapılan işrakip
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