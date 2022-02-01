Sabah başyazarı: Elinizi vicdanınıza koyun, bunca yıldır İstanbul'da kaç tane belediye başkanı gördük, ama hiç böylesini görmedik.

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadelesini eleştirerek, "Elinizi vicdanınıza koyun, bunca yıldır İstanbul'da kaç tane belediye başkanı gördük, ama hiç böylesini görmedik." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Acaba bunun sebebi, İmamoğlu'nun HDP desteğiyle seçilmiş olması mı?Ya da İmamoğlu'nun bundan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir ayrıntı gibi görüp kendini cumhurbaşkanı koltuğunda hissetmesi mi? Yani durum ne ise İstanbulluların canına tak etti.Ulaşım rezil, bozuk otobüsleri bıraktım taksi yok. Kar yağdığı zaman yolları kim temizleyecek belli değil.Belli olan bir şey var, o da balıkçıya gidip kalkan balığını kim mideye indirecek." ifadesini kullandı.