Sabah başyazarı: Dört ayaklı bir canlıya böylesine hayran olan ve sevgi duyan Kaftancıoğlu, acaba partisinin iki ayaklıları hakkında neler düşünüyordur?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 6 ay hapis cezası doğal olarak tepkilere ve farklı yorumlara sebep oldu. Dört ayaklı bir canlıya böylesine hayran olan ve sevgi duyan Kaftancıoğlu, acaba partisinin iki ayaklıları hakkında neler düşünüyordur?" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Birincisi Canan Kaftancıoğlu bütün canlılara öfkeli değil. İçinde bulunduğu toplumun geleneklerine, tarihine, inançlarına karşı insafsızca yaklaşsa da, sahip olduğu köpeği Rocky'e öylesine hayran ve o kadar sevgi dolu ki, bu duygularını bilenler, belki onun insanlara karşı duyduğu nefreti anlarlar. Instagram'daki sayfasında Rocky'nin çok dakik olduğunu, yemeklerini asla sokak köpekleri ile paylaşmadığını, çok iyi mangal yaktığını falan yazıyor. Rocky eğer kendi yatağında yatmadıysa 'Küsmüş olabilir' diye endişeleniyor. "Rocky kimi iki ayaklıdan daha zeki" diyor. Çünkü Rocky sosyal mesafeye dikkat ediyormuş." görüşünü savundu.

Barlas, "Diyorum ki dört ayaklı bir canlıya böylesine hayran olan ve sevgi duyan kişi, acaba partisinin iki ayaklıları hakkında neler düşünüyordur?" ifadesini kullandı.

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