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Sabah başyazarı: Demek cezaevine düşmeden de özgür olmanın değeri anlaşılırmış

17 Mayıs 2020 09:24

Sabah gazetesi yazarı başyazarı Mehmet Barlas, "Bütün yaşamı boyunca özgürlükleri hiç kısıtlanmamış olanlar ve özellikle yaşları 65'in üzerinde bulunan 'orta yaşlılar' üst üste gelen ev hapislerinden ötürü şaşkın durumdalar. Ancak romanlarda görülebilecek bir virüs salgını, insanların dünyaya bakış açılarını değiştirmeye başladı." düşüncesini dile getirdi. Barlas, "Demek cezaevine düşmeden de özgür olmanın değeri  anlaşılırmış" görüşünü savundu. 

Barlas, "Dün ile bugün arasındaki bir fark da mevsimlere ilişkindir. Çünkü adeta bir kayma var mevsimlerde. Sanki nisan ayı kış mevsimi içinde kalmıştı. Mayısta sıcaklar gelecek diye beklenirken, bu defa da çöl sıcakları ile geldi mayıs ayı... Herhalde bütün bunlar bir gün bitecek ama çok sık söylenilen bir gerçek var... Buna göre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesini kullandı. 

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